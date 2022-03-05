Озвучены маршруты гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи: вывезут более 215 тысяч человек [ Редактировать ]
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об организованных сегодня гуманитарных коридорах в Мариуполе и Волновахе. Они действуют с 9:00 до 16:00.
- Из Волновахи планируют вывезти больше 15 тысяч человек по маршруту: Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кириловка-Угледар-Покровск-Запорожье.
- Из Мариуполя, где уже началась эвакуация мирного населения, планируется вывезти больше 200 тысяч человек по маршруту: Мариуполь-Никольское-Розивка-Бильмак-Пологи-Орихив-Запорожье.
Эвакуация населения из Мариуполя будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
- СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)
- Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193
Также, следуя маршруту (с 9:00 до 16:00), можно будет выехать на личном транспорте.
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