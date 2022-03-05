Сотни тысяч людей покидают свои дома

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об организованных сегодня гуманитарных коридорах в Мариуполе и Волновахе. Они действуют с 9:00 до 16:00.

Из Волновахи планируют вывезти больше 15 тысяч человек по маршруту: Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кириловка-Угледар-Покровск-Запорожье .

. Из Мариуполя, где уже началась эвакуация мирного населения, планируется вывезти больше 200 тысяч человек по маршруту: Мариуполь-Никольское-Розивка-Бильмак-Пологи-Орихив-Запорожье.

Эвакуация населения из Мариуполя будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)

Драматический театр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193

Также, следуя маршруту (с 9:00 до 16:00), можно будет выехать на личном транспорте.

Гарант режима прекращения огня - Красный крест.

Напомним, что в Мариуполе разграбили один из крупнейших ТРЦ.