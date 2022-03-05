С 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, в ряды территориальной обороны присоединились сто тысяч украинцев. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Facebook.

В Нацгвардии заявили, что по завершении войны территориальная оборона станет частью системы обороны Украины.

"Гордимся таким подспорьем, вместе до конца!", – добавили в Нацгвардии.

В Нацгвардии также поблагодарили всех смелых украинцев, демонстрирующих несгибаемый дух украинского воина, подчеркнув, что свет победит тьму.

Ранее Кличко показал, как Киев укрепляют для обороны.