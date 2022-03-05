В терроборону записалось более 100 тысяч украинцев [ Редактировать ]
С 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, в ряды территориальной обороны присоединились сто тысяч украинцев. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Facebook.
В Нацгвардии заявили, что по завершении войны территориальная оборона станет частью системы обороны Украины.
"Гордимся таким подспорьем, вместе до конца!", – добавили в Нацгвардии.
В Нацгвардии также поблагодарили всех смелых украинцев, демонстрирующих несгибаемый дух украинского воина, подчеркнув, что свет победит тьму.
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