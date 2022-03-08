Генеральный прокурор при Верховном суде ФРГ Петер Франк начал расследование военных преступлений российской армии в Украине. Об этом изданию Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн.

Генеральный прокурор инициировал так называемое структурное расследование. Возможные нарушения международного уголовного права должны преследоваться в судебном порядке.

Вв судебных кругах Германии заявили, что в рамках расследования будут изучены сообщения об использовании Россией кассетных боеприпасов, об ударах по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры, а также о существовании "черных списков" украинских политиков, которых пытаются убить.

Согласно нормам международного уголовного права, военные преступления попадают под универсальную юрисдикцию. Это значит, что их могут расследовать за пределами той страны, где они были совершены.

7 марта 2022 года слушания в отношении России из-за вторжения в Украину начались в Международном суде ООН в Гааге.