Захват Запорожской АЭС: оккупанты заявили, что она в собственности "Росатома" [ Редактировать ]
Российские оккупанты на захваченной Запорожской АЭС заявили, что она якобы теперь принадлежит "Росатому". И должна работать в соответствии с его указами. Об этом сообщается в Telegram "Энергоатома".
По словам руководителя "Энергоатома" Петра Котина, представители так называемой российской военно-гражданской администрации встречались с менеджментом Запорожской АЭС.
Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она Украине не принадлежит - мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома.
Отметим, "Росатом" - это российский государственный холдинг, который объединяет более 400 предприятий. В его состав входят все гражданские атомные компании рф, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, атомный ледокольный флот и АЭС.
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