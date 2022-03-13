Оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Мавеева [ Редактировать ]
Оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Мавеева. Об этом сообщил Глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Напомним, что 11 марта в Мелитополе оккупанты похитили мэра города Иван Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.
12 марта мэр оккупированного Геническа Александр Тулупов вместе с командой ушел в отставку из-за давления оккупантов.
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