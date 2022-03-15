В Рубежном обстреляли интернат, больницу и три школы: погибли четыре человека (фото) [ Редактировать ]
В Рубежном оккупанты разрушили интернат для слабовидящих "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Леонид Гайдай.
Обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются. Разрушение инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горящие дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды - это сегодняшние реалии наших городов.
В Рубежном враг разрушил интернат для слабовидящих "Хрусталик", городскую больницу, три школы и другие "военные" объекты. Под обстрелами погибли четыре человека.
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