В Рубежном оккупанты разрушили интернат для слабовидящих "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Леонид Гайдай.

Обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются. Разрушение инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горящие дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды - это сегодняшние реалии наших городов.

В Рубежном враг разрушил интернат для слабовидящих "Хрусталик", городскую больницу, три школы и другие "военные" объекты. Под обстрелами погибли четыре человека.