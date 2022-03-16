Оккупанты освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова [ Редактировать ]
Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Ранее сообщалось о том, что оккупанты держат похищенного мэра Мелитополя в Луганске.
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