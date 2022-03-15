Оккупанты держат похищенного мэра Мелитополя в Луганске - глава ОГА [ Редактировать ]
Российские оккупанты держат похищенного мера Мелитополя Ивана Федорова в захваченном Луганске. О судьбе городского главы Днепрорудного Евгения Матвеева пока нет информации.
Об этом сообщает глава Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха.
"По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске", - написал в своем Telegram Старух.
По его словам, оккупанты инкриминируют Федорову дело о "терроризме".
Глава ОГА добавил, что мэр Днепрорудного Евгений Матвеев тоже находится в плену оккупантов. Однако его судьба пока не известна.
Ранее сообщалось, что оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Мавеева.
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