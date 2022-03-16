"Россия должна вывести свои войска с Приднестровья" - Майя Санду [ Редактировать ]
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Российская Федерация должна вывести свои вооруженные силы с территории Приднестровья. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Приднестровье - это часть их страны.
Ранее сообщалось, что Молдова не будет добиваться членства в НАТО.
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