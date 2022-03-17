С начала войны в Украине погибли 108 детей, ранения получили более 120 - Офис Генпрокурора [ Редактировать ]
Вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетные удары по мирным жителям, в том числе детям, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права. По состоянию на утро 17 марта 2022 года погибли 108 детей и более 120 ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Больше всего пострадало детей в Киевской - 52, Харьковской - 34, Донецкой - 25, Черниговской - 24, Николаевской - 20, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской области - 10.
В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой - 119, Харьковской - 77, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и Киеве - 24. Обстреляно более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.
Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.
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