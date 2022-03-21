В Украине заработал дополнительный "пакет" для сохранения зарплаты медикам - Минздрав [ Редактировать ]
В Украине продолжает функционировать "Программа медицинских гарантий". Благодаря дополнительному "пакету" больницы получают необходимое финансирование.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"Продолжает работать "Программа медицинских гарантий". Ежемесячно, больницы получают необходимое финансирование. Заработал дополнительный "пакет" для сохранения кадрового потенциала. Он позволит перенаправить средства тем больницам, которые не могут за свой счет обеспечить выплату зарплаты медикам на уровне 13 500 и 20 000 гривен", - отметили в Минздраве.
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