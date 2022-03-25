В россии настаивают на своих требованиях о мифической "денацификации" Украины и признании российским оккупированного Крыма и независимыми государствами – ОРДЛО. Об этом пишет "Интерфакс".

Глава делегации россии на переговорах, помощник президента рф Владимир Мединский заявил:

Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины, предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны – демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций, без рассмотрения и учета которых, я думаю, заключение договора маловероятно.

По его словам, украинская сторона "в первую очередь обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления Украины в НАТО".

Российский переговорщик признал, что "это вполне объяснимая позиция".

Мединский также заявил, что россия видит якобы стремление украинских коллег затянуть переговоры.