російська федерація утримує в Україні своїх військовослужбовців. Цю інформацію під час телефонної розмови, перехопленої СБУ, підтвердив один з окупантів.

Про це повідомляє СБУ.

Під час розмови контрактник уточнив, що їхав на "спецоперацію", а не на "війну". У зв'язку з цим після закінчення контракту його повинні змінити, проте керівництво повідомило, що військовий не зможе виїхати з України.

"Навіть у Чечні нікому не продовжували звільнення, всіх відправляли додому... Тому що не може такого бути, щоб перед звільненням тобі автоматично продовжували контракт", - сказав окупант.

При цьому він додав, що його командир попередив, що контрактник зможе повернутися додому, якщо отримає поранення або в якості дезертира.

"Він нам каже, що ми повернемося додому або вантажем 200, або вантажем 300, або до 12 років - дезертири", - заявив російський солдат.