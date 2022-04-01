Російських дипломатів масово підозрюють у шпигунстві [ Редагувати ]
Російських дипломатів масово підозрюють у шпигунстві.
В країнах Європи скорочують штаби відомств країни-агресорки. Уже почистили представництва у Ірландії, Чехії, Бельгії та Нідерландах.
Як російські дипломати потрапляють у немилість - дивіться далі.
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