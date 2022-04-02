Українці масово труять окупантів - розвідка [ Редагувати ]
Українці чинять опір російським окупантам всіма доступними засобами, зокрема труять продукти. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) "пригостили" росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. У результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан - уточнюється.
Ще близько 500 військовослужбовців 3-ї мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження. Російське командування списує ці випадки на так звані "не бойові втрати".
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