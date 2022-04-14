Окупанти обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області [ Редагувати ]
У четвер, 14 квітня, окупанти обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області. Внаслідок цього пошкоджено приватні будинки. Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телемарафоні.
За його словами, одна міна залетіла прямо в дім людей.
Декілька годин тому відбулися обстріли декількох населених пунктів Сумської області. Є пошкоджені приватні будинки. Це перша серйозна провокація за останні дні. Вони зі своєї території обстріляли.
Також голова ОВА повідомив про обстріл селища Велика Писарівка. Зазначається, що подробиці з'являться згодом.
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