У четвер, 14 квітня, окупанти обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області. Внаслідок цього пошкоджено приватні будинки. Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телемарафоні.

За його словами, одна міна залетіла прямо в дім людей.

Декілька годин тому відбулися обстріли декількох населених пунктів Сумської області. Є пошкоджені приватні будинки. Це перша серйозна провокація за останні дні. Вони зі своєї території обстріляли.

Також голова ОВА повідомив про обстріл селища Велика Писарівка. Зазначається, що подробиці з'являться згодом.