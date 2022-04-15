ЗСУ знищили ворожий безпілотник в Одеській області [ Редагувати ]
Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів про ситуацію в Одесі та області.
За його словами, ця ніч обійшлася без обстрілів, але під звуки повітряної тривоги. Крім того, ЗСУ знищили російський безпілотник.
Ніч у місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги, але без обстрілів. 28-а омбр ім. Лицарів Зимового Походу знищила черговий ворожий безпілотник.
При цьому він закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряну тривогу, і в разі її включення слідувати в укриття.
Братчук також повідомив, що в регіоні можуть діяти диверсійні групи, тому потрібно бути обережним і при їх виявленні повідомляти в спеціальні служби або в чат-бот в Telegtram-каналі Братчука.
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