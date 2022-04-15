У Франції розпочали розслідування за фактами військових злочинів в Україні [ Редагувати ]
У Франції розпочали розслідування за фактами військових злочинів в Україні. Йдеться про чотири випадки щодо французьких громадян.
Справи відкрили антитерористична прокуратура та управління по боротьбі зі злочинами проти людяності.
Скільки таких розслідувань запустили в Україні і на якому етапі вивчення злодіянь російської армії - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.
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