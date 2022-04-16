Американські медики простежили за впливом хлорованої води на здоров'я понад чотири тисячі дітей з Бангладеш і не виявили жодних свідчень про погіршення стану мікрофлори їхнього кишківника. Про це повідомила прес-служба американського університету Тафтс.

Наше дослідження однозначно показало, що мікрофлора бангладешських дітей не змінилася істотно в негативний бік після року вживання хлорованої води. Це вкотре свідчить на користь того, що дана процедура дезінфекції води дозволяє щорічно рятувати сотні тисяч життів, при цьому вона майже не має мінусів.

За даними ВООЗ, понад два мільярди людей на Землі не мають постійного чи навіть епізодичного доступу до чистої питної води. Як наслідок щороку від кишкових інфекцій помирає близько півмільйона людей, більше третини яких припадає на дітей віком до 5 років.

Цю проблему можна вирішити за допомогою повсюдного використання мобільних або стаціонарних систем хлорування води, проте в останні роки деякі дослідники почали побоюватися, що подібна форма дезінфекції може негативно впливати на мікрофлору дітей та їхній імунітет.

Американські колеги перевірили ці побоювання на практиці під час тривалого спостереження за здоров'ям понад 4 тис. дітей, які проживають на території двох великих бангладеських міст - Даккі та Тонгі.

Медики безперервно відслідковували зміни у стані здоров'я та мікрофлори цих дітей, а також простежили, як часто вони вживали антибіотики та інші препарати, пов'язані з лікуванням інфекцій шлунково-кишкового тракту.

Дослідження показали, що хлорування води істотно змінило структуру мікрофлори у дітей віком від 6 до 14 місяців, але при цьому дана процедура не призвела до зменшення видової різноманітності або поширення умовно-небезпечних та хвороботворних мікробів. При цьому вчені зафіксували збільшення кількості корисних бактерій Akkermansia, Flavonifractor і Phascolarctobacterium.