У Міністерстві закордонних справ Франції не мають сумнівів щодо масових вбивств скоєних росією в Україні. Про це повідомляє держсекретарь при французькому МЗС Клеман Бон в ефірі Sud Radio.

Однак використовувати термін "геноцид" для опису цих дій там вважають не правильним.

Ми ясно бачимо, що ситуація в Маріуполі стала драматичною і тиск з боку росії зростає.

Однак щодо використання у Франції терміну "геноцид" він надає "деякі роз'яснення".