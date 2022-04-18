"Франція вживатиме термін "геноцид" для опису дій росії в Україні" - МЗС [ Редагувати ]
У Міністерстві закордонних справ Франції не мають сумнівів щодо масових вбивств скоєних росією в Україні. Про це повідомляє держсекретарь при французькому МЗС Клеман Бон в ефірі Sud Radio.
Однак використовувати термін "геноцид" для опису цих дій там вважають не правильним.
Ми ясно бачимо, що ситуація в Маріуполі стала драматичною і тиск з боку росії зростає.
Однак щодо використання у Франції терміну "геноцид" він надає "деякі роз'яснення".
Ніхто не сумнівається в масових вбивствах, скоєних росією. Але, щоб залишатися в міжнародному судовому процесі, ми не використовуємо термін "геноцид", втім немає жодних сумнівів у нашій чіткій підтримці.
по темі
У Міністерстві закордонних справ Великобританії попереджають, що кремль готує нову брехню
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою повідомив про повернення французького посольства до Києва
У четвер, 14 квітня, Верховна Рада визнала дії росії та її армії геноцидом українського народу
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що далі робитимуть із затриманим Віктором Медведчуком
Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент США Джо Байден