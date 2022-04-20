"Ми вам не німці!". Саме із таким гаслом Нідерланди передають Україні зброю: важку техніку, зокрема бронетехніку та артилерію. Про це повідомив голова офісу Президента Андрій Єрмак. Відповідне рішення тамтешній уряд ухвалив після розмови із Зеленським.

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц і досі вагається ухвалити рішення про військову допомогу. Який ультиматум йому висунула опозиція? І як нерішучість Шольца вже вплинула на його особисті рейтинги? Тетяна Логунова розкаже.

"Дайте важке озброєння Україні або ми змусимо вас це зробити". Це ультиматум, який нині опозиційні християнські демократи висунули канцлеру Німеччини. У ХДС/ХСС заявляють - Олаф Шольц має побороти усі вагання і допомогти Україні важкою зброєю. Особливо зараз, коли росія почала масштабний наступ на Донбас.

Йоганн Вадепуль, заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі:

Ми бачимо, що почався новий наступ російських військ. Щоб успішно захиститися, Україні необхідна важка зброя. Про її надання Київ просить уже кілька тижнів. І Німеччина у змозі допомогти. Але нічого не відбувається - через позицію соціал-демократів та особисто канцлера Олафа Шольца. Ми вважаємо це неприйнятним.

Християнські демократи дають есдекам на роздуми кілька днів. Якщо уряд не ухвалить рішення про постачання важкого озброєння, депутати від ХДС/ХСС винесуть це питання на розгляд парламенту. Бо соромно перед західними партнерами.

Йоганн Вадепуль, заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі:

Коли Німеччина вагається надавати вирішальну військову допомогу, вона вже однією ногою стає на бік путіна. Не можна навіть допустити підозри, що це так. Усім має бути зрозуміло - об'єднаний Захід, вільний світ, усі ми - єдині в протистоянні путіну.

Якщо християнські демократи винесуть це питання на розгляд Бундестагу, то, найімовірніше, депутати проголосують "за". Адже за надання Україні важкого озброєння виступають навіть партнери соціал-демократів по урядовій коаліції - "зелені"та "вільні демократи".

Чому вагається Шольц? Сам він каже, що Німеччина не може ухвалювати це рішення самостійно. Мовляв, треба узгоджувати позицію з партнерами. Утім, політологи вважають, що канцлер лукавить. Причина в іншому - він боїться зайвий раз дражнити кремль і путіна.

Тим часом нерішучість Шольца вже роздратувала виборців. Соціологи безжальні: сильним канцлером його вважають усього 25 відсотків опитаних німців. 10 відсотків не визначилися. Ну а переважна більшість - 65 відсотків респондентів - назвали Шольца слабким лідером.