Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило аудіоперехоплення розмови російських окупантів, які збираються вбити взятих у полон бійців Збройних сил. Про це повідомляється в Telegram-каналі ГУР Міноборони.

Під час розмови військовослужбовців рф один із них наказує залишити живим українського командира. Натомість інших військових ЗСУ він завуальовано вимагає вбити.

Старшого серед них залишити, інших відпустити назавжди, назавжди відпустити, щоб їх ніхто ніколи більше не бачив, зокрема, рідні.

У розвідці нагадали, що подібні страти є відвертим воєнним злочином і порушенням міжнародного законодавства, які не мають терміну давності. ГУР гарантувало, що всі воєнні злочинці з рф понесуть покарання за свої дії.