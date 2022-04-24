Уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт боєприпасів для бойових машин піхоти Marder, які виготовляє німецький оборонний концерн Rheinmetall. Про це повідомляє швейцарська газета Sonntags Zeitung.

Боєприпаси для Marder виробляються на одному з швейцарських оборонних підприємств. "Швейцарія забороняє реекспорт таких видів озброєнь у зони конфліктів", - зазначає видання.

Напередодні німецька газета Welt am Sonntag писала, що Rheinmetall Landsysteme (дочірнє підприємство Rheinmetall) звернулося до уряду Німеччини з проханням санкціонувати постачання в Україну 100 БМП Marder. Відповідь уряду, за даними видання, буде у "найближчі дні".

Також за даними німецької преси, канцлер ФРН Олаф Шольц відкладає остаточне рішення про постачання Україні 100 танків.

Нагадаємо, що глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що німецький Бундесвер досяг межі у запасах зброї, яку можна було б передати Україні. Однак Берлін не виключає варіант з постачаннями безпосередньо від підприємств.