Так зараз виглядає Маріуполь

Російські війська постійно атакують маріупольський завод "Азовсталь", у підземеллях якого перебувають українські захисники та мирні жителі. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк і запропонував Москві спеціальні переговори.

Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ "не штурмувати"? Пропоную РФ подумати про залишки репутації. Для цього необхідні всього три "маріупольські кроки". 1. Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем. 2. Негайно дати гумкоридор для цивільних. 3. Погодитись на "спец раунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових.

20 квітня представники української делегації на переговорах з росією народний депутат Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловили готовність зустрітися в Маріуполі з переговорниками від Росії щодо евакуації військового гарнізону. росія досі не відповіла на цю пропозицію.

Нагадаємо, що Вселенський Патріарх на Великодній службі закликав розблокувати гумкоридори до Маріуполя.