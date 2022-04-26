Окупанти розпочали спробу наступу на Кривий Ріг. Взяти місто планують із боку тимчасово окупованого Херсона. Таку тактику в Офісі Президента вже назвали дурістю з військового погляду. Оскільки, за словами Олексія Арестовича, рашисти просто "вб'ються об оборону".

Тим часом у Херсоні загарбники зняли з будівлі Міської ради український прапор та стали там хазяйнувати. Чиновники на роботу сьогодні не вийшли. На околицях міста теж неспокійно. Як минула доба на Херсонщині - дивіться далі.

Окупанти зганяють до захоплених населених пунктів техніку, повідомляють місцеві мешканці. Це відео з Сімферополя - ворожа колона рухається на Херсон.

Рашисти ведуть розвідку за допомоги безпілотників. А наші воїни - знищують повітряних шпигунів. Минулої доби "приземлили" два "Орлани" та "Елерон". І це не всі втрати окупантів.

Владислав Назаров, офіцер оперативного командування "Південь":

Дві атаки противника в Херсонській області нашими підрозділами відбито із знищенням танка і БМП, решта сил під нашим вогнем відступила на попередні позиції.

Зазначаючи поразок у боях, рашисти творять беззаконня. У Великій Олександрівці погрожують жителям примусовою евакуацією.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних Сил України:

На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію.

Орки вишукують і беруть у полон тих, хто може становити загрозу.

Євген Рищук, міський голова Олешок:

Їздять російські військові по конкретних адресах, я не знаю, хто їм дає адреси. Ну у нас патріоти в місті і громаді. І знаю, що забирали Діпісія Анатолія, но вже його відпустили. По тим людям, яких раніше забрали і не відпустили, інформації немає.

Жити під контролем рашистів нестерпно, тому люди намагаються виїхати, рятуючись від обстрілів та жахів окупації.

Олександр Вілкул, голова Криворізької обласної військової адміністрації:

Вырос поток беженцев из Херсонской области. По рассказам вырвавшихся из оккупации людей, орки устраивают там просто настоящий беспредел. Грабежи, пытки, убийства и похищения людей - для варваров это норма. И они не соблюдают никакие международные нормы и обязательства, им это все равно. Это какая-то орда.

Напередодні ввечері рашисти захопили будівлю Херсонської Міської ради. Поставили свою охорону та причепили триколор.

В Херсонську Міську ради зашли солдати рф, зняли прапор, працівники Міської ради сказали, що всіх відпустили. І це слава богу, шо ніхто не постраждав.

Крім рашистських прапорів, вивішують радянські. Ще й охороняють червоні полотна від жителів, які ладні їх зняти.

Свої ганчірки рашисти почепили і у Голій Пристані.

Світлана Лінник, заступниця голови Голопристанської міської ради:

Напевне, уже всі побачили, що відбулося в нашому місті. Змінили прапори на флагштоках основних і на Алеї слави, на основному флагштоці - прапори рф. В ніч зняли прапор з будівлі Міської ради. Це не говорить про те, що виконавчий комітет, спеціалісти, всі будуть працювати під цими прапорами. Ні. Ми залишаємося на території України, ми працюємо за законодавством України.

Та чужі прапори не змінюють головного: Херсонщина - це Україна. І це добре знають і самі загарбники, тому поспішають схопити якнайбільше.

Грабують підприємства, вивозять сільгосптехніку і фурами викрадають українське зерно.