Зеленський зустрівся у Києві зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
Темою переговорів стане військова й економічна допомога США через російську агресію.
Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!
Нагадаємо, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили допомогу Україні на $33 млрд і повернення американських дипломатів.
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