Путін назвав помилкою вступ Фінляндії в НАТО [ Редагувати ]
Помилковим назвав рішення фінської влади подати заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу президент росії володимир путін.
Про це повідомляється на офіційному сайті Кремля.
Президент рф провів телефонну розмову з фінським колегою Саулі Нііністьо. З ініціативи Фінляндії сторони обмінялися думками щодо євроатлантичних прагнень Гельсінкі.
Путін назвав відмову від традиційної політики військового нейтралітету "помилковим". "Така зміна зовнішньополітичного курсу країни може негативно позначитися на російсько-фінляндських відносинах, які впродовж багатьох років вибудовувались в дусі добросусідства і партнерської співпраці, мали взаємовигідний характер", – ідеться в повідомленні.
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