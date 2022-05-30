На Луганщині загинув французький журналіст (фото) [ Редагувати ]
На Луганщині внаслідок обстрілу з боку російських військ загинув французький журналіст. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу евакуаційного транспорту під Лисичанськом (ще не встановлено чи це була авіабомба чи снаряд крупного калібру) - загинув французький журналіст, дістав поранення патрульний поліцейський, ще один журналіст та перекладачка отримали контузію. Усіх везуть в лікарню в Дніпро.
Згідно з поширеним ЗМІ знімком прес-карти, загиблого звали Фредерік Леклер Імхофф, він працював на BFM-TV. Телеканал інформацію про загибель співробітника не коментував.
Очільник Луганщини повідомив, що "наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл".
Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.
24 травня український Інститут масової інформації повідомляв про загибель 29 журналістів з початку російського вторгнення.
Нагадаємо, що 28 травня тернопільський журналіст Віталій Дерех загинув у боях під Попасною.
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