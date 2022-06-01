Бронежилет під ключ. У Дніпрі волонтерам вдалося налагодити виробництво броні для наших захисників. Охопили повний цикл - від порізки металу і до відстрілу плит. Щодня комплектують до двохсот бронежилетів.

Ось так на промисловому станку з листів металу вирізають плити для бронежилетів. Параметри не стандартні - за розмірами трохи більші, аби броня якомога більше захищала бійця. Плити роблять як з української, так і з завезеної з Європи сталі. Різниця лише у вазі та товщині.

Сергій – волонтер:

Это украинская сталь рессорная 65г. Мы ее калим, термообрабатываем, после этого химобрабатываем и после этого получаем вальцовкой вот такую анатомическу форму. Так же есть бронисталь рамур 500 туф. Она более тонкая. Если тут у нас идет 8-10 милиметров, то рамуф 500 туф идет 6,5 мм. Но от этого клас брони не меняется совершенно.

Вже порізані плити віддають у руки цих чоловіків. У цьому маленькому приміщенні проводять наступний етап виробництва. Тут щодня обробляють до 200 комплектів.

Богдан – волонтер:

Поклеили метал, сразу же поклеили заднюю макушку, чтобы воинам было тепло и сразу же запаковали в чехлы. После чего сразу же упаковали их в жилеты и в дальнейшем отдавали.

Виготовлення плитоноскок та желетів волонтери також налагодили. Їх відшивають у різних кольорах, в залежності від підрозділу, який замовляє. Волонтери враховують навіть комплекцію бійців.

Олексій – волонтер:

Эта военная разгрузка выполнена для таких крупных наших защитников, тех, кто сидит на блокпостах или окопах. Так же здесь выполнено больше системы моле, чтобы больше нацепить больше гранат для обороны.

Кімната приблизно 4 на 5 метрів у людський зріст заповнена. Так виглядає 800 бронежилетів. У кожного вже є свій власник.

Ельнур Мамедов - голова благодійного фонду:

Военные из ТрО, ЗСУ они расписаны по порядку обращения и распределены на сегодняшний день и мы готовы их уже отгружать. Они ждут своих героев.

За більше як місяць волонтерам "Крила України" вдалося виготовити кілька тисяч бронежилетів. Частина вже захищає тіла українських військових.

А так волонтери демонструють рівень захисту бійців. Кажуть, плити, що із української, що із європейської сталі витримують навіть бронебійні патрони.

Щодня до волонтерів надходить більше сотні заявок.

Анна Носатенко – волонтер:

Поступают заявки на амуницию, на еду, на детское питание, на памперсы, на медикаменты, Сейчас очень много пожилых людей которые остались в такой ситуации и не могут себе позволить купить. С амуницией тоже самое, у нас есть несколько цехов. Наши друзья помогают нам отшивать форму в больших количествах - это мультикам, пиксель, то что сейчас сложно достать.

Віталій – волонтер:

Хлопци наши на передку защищают, а ми должны кто чем может помочь здесь. Мы стараемся помочь так.

А допомагатимуть волонтери до перемоги.