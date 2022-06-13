Читання - гарний спосіб і відпочити, і відволіктися від новинного напруження.

Бібліотеки знову в моді. З початку повномасштабного вторгнення читачі поспішили до книгосховищ. Відвідують їх як і місцеві, так і тимчасово переміщені особи. Серед найпопулярніших запитів - книжки українською, зокрема, історична література.

Катерина показує свої книжкові знахідки. Дівчина завжди цікавилась історією.

Катерина Кавецька, читачка:

Я завжди не розуміла, чому нам нав'язують оцю братськість, бо я не розуміла ніколи, зараз хочу перечитати ще раз, щоб справдитися у своїй думці.

А Валентина починає знайомитись з сучасною українською літературою. До бібліотеки жінка прийшла з онукою, сама ж переїхала до Черкас півстоліття тому з Білорусії. Втім, вивчати українську почала не так давно.

Валентина Самойленко, читачка:

Недавно я прочитала Василь Шкляр "Маруся" і "Чорний ворон", це мені порадили прочитати "Червоний" Андрій Кокотюха. Мені подобається, але я не всьо понімаю, читаю українську мову.

У цій черкаській бібліотеці - ажіотаж. Після 24 лютого книгосховище зачинило двері для відвідувачів, та вже за тиждень поновило роботу, бо цього дуже просили постійні читачі.

Співробітниця бібліотеки Алла про наповнення поличок готова говорити годинами. Каже - стару радянську літературу почали прибирати давно, а тепер максимально заміняють російськомовну літературу. І дуже радіють інтересу людей до сучасної української книги. Називають і найбільш популярні книжки серед переселенців.

Алла Лунська, завідувачка відділу абонементу Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва:

Це історія Майдану, історія перших подій АТО, ось вони у зданій літературі, тобто ті книжки, наше населення - воно вже перечитало, а от вони з великим задоволенням і трепетом перечитують.

Читання - гарний спосіб і відпочити, і відволіктися від новинного напруження.

Аріна Давигора, читачка:

Книжки – вони, так сказати, занурюють у свій світ, ти можеш пережити всі історії, різних персонажів, грубо кажучи, ти стаєш актором, ти погружаєшся, стаєш іншою людиною і за життя ти можеш безліч життів прожити.

Стати книгоманом нескладно. Щоб записатись у бібліотеку необхідні лише документи та бажання читати.