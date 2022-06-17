Окупанти 30 разів атакували Сумську область з мінометів [ Редагувати ]
У п'ятницю вранці, 17 червня, окупанти обстріляли Хотінську громаду в Сумській області. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
Всього зафіксували 30 "приходів".
Близько 5 ранку ворог почав обстрілювати з міномету Хотінську громаду. Всього 30 приходів. Жертв і руйнувань попередньо немає.
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