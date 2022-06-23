У Черкасах для переселенців відкрили гурток "Аргентинського танго" [ Редагувати ]
Вони танцюють, щоб забути жахіття війни! У Черкасах для вимушених переселенців відкрили гурток "Аргентинського танго". Охочих виявилось так багато, що перше заняття викладачам довелося проводити у тисняві. Та цю проблему вирішили, і тепер у новоявлених танцюристів є власна велика паркетна зала.
Страх, смерть і руйнування. Вже третій місяць активна фаза війни змушує українців тікати подалі від лінії фронту. Без житла, речей, а іноді навіть без засобів для існування люди оселяються в більш безпечних містах і селах. І тут їм раді - адже своїх у біді ніхто не полишить.
Добрий день …добрий день, я їх провела.
У Черкаському Гуманітарному центрі збираються відвідувачі. Але цього разу - люди прийшли не за допомогою. Тиждень тому для вимушених переселенців тут відкрили гурток "Аргентинського танго". Це лише другий урок - а від охочих немає відбою.
Що дуже важливо? Щоб кожен партнер ставав на опорну ногу.
Гурток для багатьох учасників - теж своєрідна опора. Географія танцюристів-початківців - від палаючого сходу до півдня. Щоправда, деякі учасники й самі можуть навчити витонченим Па.
Ось так - крок за кроком - харків'янка Ганна вчить свого чоловіка пристрасному аргентинському танцю. У своєму рідному місті жінка понад десть років займалася танго. До Черкас сім' я приїхала в середині квітня, коли після чергового обстрілу рашистів вибухова хвиля понівечила їхню квартиру.
Ганна та Ігор, переселенці з Харківщини:
Держалися до останнього - не хотіли переїжджати. Тут ще й пов'язано із моєю науковою діяльністю пов'язаною з Черкасами …і було вкрай важко, я давно чекала, щоб тут щось подібне відкрилось, я так скучила за танго за весь цей час і ось нарешті дочекалась.
Киянка Оксана теж втекла від війни ще в березні. В Черкасах стала волонтеркою в тому самому Гуманітарному центрі, де і проходять заняття. Партнер для танго знайшовся одразу.
Танго викладають переселенцям дві професійні тангети. До повномасштабного вторгнення росії у Вікторії була своя школа "аргентинського танго", але з початком активної фази - заняття зупинили. І от тепер вирішили відновити на абсолютно благодійних засадах. Адже йдеться не лише про танець.
Вікторія Духота, викладачка танго:
Розрадити, познайомити, обійняти, щоб трошки підняти їх дух. Так, це не тільки танець. В даному випадку - це не тільки танець.
Гурток тільки почав роботу. Тож викладачки сподіваються, що охочих займатися буде ще більше.
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