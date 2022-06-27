Німеччина активувала наступний етап надзвичайного енергетичного плану [ Редагувати ]
Другий рівень тривоги: курс на заощадливість. Німеччина активувала наступний етап надзвичайного енергетичного плану. Як вплине газовий шантаж з боку Росії на німців? До чого вони готуються? І чи справді планують націоналізувати частину газогону «Північний Потік»? Тетяна Логунова про все по порядку.
Газ у Німеччині - тепер в дефіциті. Тож уряд змушений активувати другий етап надзвичайного плану, який розробили на випадок припинення газопостачання з росії. Озброївшись графіками, віце-канцлер і міністр економіки країни Роберт Габек попередив німців - починати заощаджувати слід було ще вчора.
Роберт Габек віце-канцлер, міністр економіки Німеччини:
Вже зараз ми повинні почати підготовку до зими і скоротити споживання палива. Звісно, реальність оманлива. На вулиці літо, люди хочуть насолодитися ним після тривалої пандемії і не слухати політичні страшилки. Але зима прийде.
Що буде зимою - ніхто не знає. Бо прорахувати поведінку російської політичної верхівки нині не візьмуться навіть авторитетні експерти. В німецькому уряді готуються до найгіршого сценарію : росія, яка раніше вже урізала поставки газу до країни, припинить їх повністю. Під приводом необхідності провести технічне обслуговування «Північного Потоку». Якщо це станеться, Німеччині не уникнути енергетичної кризи.
Роберт Габек, віце-канцлер, міністр економіки Німеччини:
Якщо ситуація погіршиться, ми опинимося в ситуації, коли у нас не вистачить газу, щоб пережити зиму.
Експерти вже підрахували: якщо зараз німцям вдасться якимось чином заповнити газові сховища по вінця, без російського газу країна зможе прожити 2 з половиною місяці помірно холодної зими.
До чого варто готуватися споживачам газу - теж вже зрозуміло. До зростання цін. Німців вже попередили: якщо опалюєте помешкання газом та готуєте на ньому, рахунки за комірне виростуть на кілька сотень євро за рік.
Як зекономити - людям розповідають співробітники центрів захисту прав споживачів.
Удо Зівердінг, енергетичний консультант:
Зараз люди можуть використати літо і підготуватися до зими. Утеплити вікна та двері, відсунути від батарей меблі, підкоротити гардини, прибрати усе, що зупиняє тепло.
А ще в уряді Німеччині розглядають можливість націоналізації «Північного Потоку». Йдеться про відрізок труби, який проходить по території країни. Його хочуть підключити до мобільного терміналу у Балтійському морі і прокачувати скраплений газ.
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