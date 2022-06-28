За 27 червня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: у Слов'янську та Селидовому

Російська армія штурмує околиці Лисичанська. Українські військові - відбивають ці наступи. "Трасу життя" рашистам повністю взяти під контроль не вдалося. Також бійці ЗСУ відбили ворожі штурми на слов'янському напрямку та в напрямку Єгорівки - Павлівки на Донеччині. Але попри успіхи наших армійців, ситуація на східному фронті - вкрай важка. Всі подробиці останньої доби - далі.

Лисичанськ тримає рубежі. Місто під постійними обстрілами важкої артилерії, орки гатять безупину. Минулої доби з Ураганів поцілили в містян, які саме набирали воду із цистерни. Внаслідок удару по мирному населенню- восьмеро загиблих та 21 поранений. Серед них і діти….

Палав продовольчий ринок, обстріляні всі мости, пошкоджені насосні станції й автотунель. Та попри артилерійську перевагу противника, наші воїни дають відсіч.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

На Лисичанському напрямку, з метою завдати втрат, окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка. Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка - південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають.

У місті продовжується тиха евакуація.

Віктор Левченко, керівник Управління патрульної поліції Луганської обл.:

Зараз працюють дуже активно по евакуації ДСНС. На броньованому транспорті поліція Головного управління. Всі великою командою намагаються якомога, ну різними шляхами врятувати якомога більше людей. Тому що там дійсно, просто знаходитися в Лисичанську - дуже велика небезпека.

Останні кілька днів до міста не завозять гуманітарних вантажів. Та в обласній військовій адміністрації кажуть, що поки мають запаси і харчів, і води, й медикаментів.

Сергій Гайдай, голова Луганської ВЦА:

Ми розуміли, що Росія буде так потужно обстрілювати місто, тому завчасно завезли певну кількість гумнаборів, щоб людям було шо роздавати. Щоб вони автономно, без постачань змогли протриматися декілька тижнів. Ми будемо намагатись привозити щось. Теж саме стосується і медикаментів. Я поспілкувався з лікарми, ми завезли їм медикаменти. Але, на жаль, обстрілюються й склади так само. Росіяни чітко розуміють, куди вони стріляють.

А це - відео із пабліків Сєвєродонецька. Вщент розбиті будинки і мертва тиша. Чотири місяці наші військові стримували наступ ворога. Нині в багатостраждальному обласному центрі руський мір намагається встановити свої правила.

Олександр Стрюк , міський голова Сєвєродонецька:

За тією інформацією, яка надходить - досить складна ситуація. Гуманітарна складна ситуація, з продуктами харчування досить складна ситуація, з умовами проживання людей. Оскільки відновити інфраструктуру на даний час не можливо. І навіть на всі обіцянки новоствореної влади, що вони там щас бистро наведуть порядок - на жаль, це лише бажане за дійсне….

Виїхати з обласного центру жителі можуть лише в бік окупованих населених пунктів. Шляху на підконтрольні Україні - немає. Тим часом на тих таки окупованих територіях раз по раз займаються склади із боєприпасами орків. Це - відео із Зимогірʼя Луганської області.

А це - Перевальськ. Місцеві пабліки пишуть -влучили в військову частину окупантів.

За попередніми даними окупанти застосували касетні боєприпаси, пошкодивши щонайменше 4 будинки та 1 інфраструктурний об'єкт. Загалом на Донеччині ситуація напружена.

За 27 червня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: у Слов'янську та Селидовому. Ще 13 людей дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара!

Павло Кириленко, голова Донецької ВЦА:

Противник не просунувся по лінії фронту. Проте і від своїх намірів не відступив. Словʼянськ та Краматорськ - нині головна мета рашистів.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії.

Складно також і у Бахмуті, туди окупанти сунуть і з боку Луганщини. Місто зазнає руйнівних обстрілів. На підконтрольній Україні Донеччині нині перебої з електроенергією та водопостачанням. (файл маріуполь вода з калюж)Немає води й в окупованому Маріуполі. Місцеві змушені черпати її кухлями з дірок у водогоні.

Тим часом на дорогах прифронтових міст Донеччини зʼявилися ось такі борди. На фото - захисники Маріуполя - воїни батальйону "Азов" та спецпризначенці. Люди, які ціною власною життя боронили місто Марії до останнього.

Ми пам'ятаємо про них. Сьогодні. Завтра. Завжди. Боремось, за те щоб повернути їх з полону. "Вогонь запеклих не пече!"