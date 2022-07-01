росія завдала авіаударів фосфорними бомбами по Зміїному (відео) [ Редагувати ]
Увечері 1 липня 2022 року російська авіація завдала ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний.
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Керівництво збройних сил росії не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі". Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС рф двічі завдала авіаційного удару фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань", - зазначив він.
Він також зазначив, що єдине, в чому противник послідовний, це "влучність" нанесення ударів. Судячи з відео, як мінімум одна бомба впала в море.
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