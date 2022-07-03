Пропаганда. Це слово увійшло в активний словник українців ще після Революції гідності у 2014-му. І з обігу не виходить. А все через сусіда-агресора. Бійці пропагандистського фронту активно ширять кремлівські наративи.

Скільки за це отримують? Та як з ними воювати? Розкаже Карина Вакарєва.

Ось вони - російські лідери думок. І їх дивляться мільйони.

Ну вот, нейчерал бьюти, пусть привыкает парень. Вводится некий белок, причем мне кто-то сказал, что это белок обезьяны. Я был хайпожером с первого дня и с первой секунды.

Популярними вони були і в Україні. Втім, усе змінилося 24 лютого.

Іван Дорн, співак:

Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня российские власти развернули полномасштабную войну против моей страны. Я сейчас обращаюсь к россиянам, которым, я надеюсь, моё слово ещё что-то значит.

Крім співака Дорна до російської аудиторії звернулися й українські блогери. «Досить мовчати» - такий заклик вони адресували своїм колегам з рф.

Обвиняем ли мы вас в молчании? Да. - Вы сила и голос вашего народа и наконец-то вам представился шанс менять свою жизнь и жизнь вашей аудитории к лучшему. - Сделайте сторис о том, что на самом деле происходит в Украине.

І ті заговорили. Але відверто? Краще б мовчали.

Скоро ваша Украина станет россией. Мы вас *** в рот и в ж***. Ну вам не привыкать. Ваши бабы тем и занимаются в Арабских Эмиратах, что *** за бабки. А тут будут за газ и сало. Классно я придумала?

Чесно, і знайомити не хочеться. Втім, країна має знати таких героїв. Це Ельвіна Боровкова. Блогерка з Ярославля. Груба, вульгарна та примітивна. Більше додати нічого - потрібно дивитися.

Учитывая с какой интенсивностью россия бомбит свинорейхов, у меня только один вопрос - а у вас сейчас в «усраине» там пахнет шашлыком или нет?

Російська пропагандистка певна - ліпше за всіх розбирається в геополітиці.

Мы, пиз*, какие большие бабки отдавали Америке. Вот почему ваша Омерика процветала на*уй. Потому что она, как глист у ж*** россии сидела, бл*.

А ще «добре» знає закон. Та переконує - ґвалтувати можна. Бо ж російське законодавство дозволяє.

У хохл** новая затея. Бегают по интернету и говорят: «Русские солдаты насилуют наших 17-летних девочек». Ну во-первых с 16-ти лет по закону разрешается.

І додає - підстав ненавидіти росіян немає. Мовляв, ми з вами - українці - надто агресивні.

Ненависть этих людей ни на чем не базируется и не основывается. У них нет никаких знаний.

Цікаво, а що ж Ельвіна думає про санкції?

Якобы россияне помрут без поездок в Европу - нам пох**, у нас 60% никогда не было в Европе. И живут как-то. Без айфонов? У нас процентов 50 вообще не знают что такое айфон.

І хіба тут є чим пишатися!?? Втім, на це можна дивитися вічно - як горить вогонь, тече вода та росіян - плачуть від наслідків економічних покарань.

Мы все в беде находимся, мы в ах**. Понимаете, ПейПал отключили. Как теперь эскортить? Я не понимаю вообще. Почему, бл* запретили Липтон? Нах**. Я чем буду питаться? Ни Липтона, ни Доритоса, ни Макдональдса, это пиз**.

Але й санкції їх не врозумлюють. Промиті за 20 років пропаганди мізки пульсують наративом - "расея - велікая і могучая страна".

Казахстан чё, в себя поверил? Они решили поддержать санкции ЕС и США против россии. Вы чё там, г**на обожрались? Сегодня с местной немкой, можно сказать, чисто поругалась. А у вас, чё, говорю, г**о кипит за Украину? Флаги, бл*, развесили. Нашлись братья старшие. Русский солдат был уже в Париже и несколько раз в Берлине. И если надо - ещё раз будет.

Феномен нашумілої Ельвіни і їй подібних розкрив Віктор Дяченко. Хлопець має свій канал на ютубі і часто коментує подібних русоблогерів.

Віктор Дяченко, ютуб-блогер:

Я думаю, що тут було бажання стати Скабеєвою чи Соловйовим на мінімалках. Вона кричить, що українці мають пройти еволюцію Дарвіна і мене цікавить, це експрес-курс якийсь можна пройти? Чи як? Бо якщо експрес-курс, то хочеться їй подарувати його.

І такі недоблогери нічого не роблять задурно.

Віктор Дяченко, ютуб-блогер:

Вони не знаходяться в оманливлій системі координат путіна, вони кожен отримують свою користь. Якщо звичайні росіяни можуть бути (стукає на дереву) - сидіть, я сам відкрию. То люди, які в публічному просторі, вони чітко розуміють, які мільярди вони отримують.

Медіапропаганда - те, чим росія славиться в усьому світі. Тотальний контроль інфопростору та маніпуляція фактами допомагають рф відвертати увагу від своїх злочинів за кордоном.

Микола Давидюк, політолог:

Всі лідери думок - вони на конверті в Кремля. Від Собчак-Дудя, закінчуючи якимись там десятитисячниками в інстаграмі. Всі вони отримують комерційні замовлення або від політичної партії "Єдина росія", або від Кремля напряму, або від губернаторів, якщо це регіональні блогери.

І якщо у вас є питання - як нам виграти інформаційну війну, коли росія так активно фінансує пропагандистів? Дуже просто!

Микола Давидюк, політолог: