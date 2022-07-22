Європу охопила екстремальна спека: як високі температури впливають на врожай [ Редагувати ]
Не лише через війну в Україні світ опинився у продовольчій кризі. Нові правила для сільгосп-сектору диктує ще й клімат. Європу охопила екстремальна спека.
Як високі температури впливають на врожай? І чи можуть фермери підлаштуватися під невтішні погодні прогнози - дізнавалася Марина Біленька.
Північ Норвегії. Півострів Банак. Температура повітря тут сягає 32-х з половиною градусів за Цельсієм, що на 20 градусів вище звичайної для червня температури.
Майже 41 градус фіксують у Рошфорі, на заході Франції. І знову це майже на 20 градусів більше, ніж зазвичай.
40-градусна спека охопила і хорватський Книн. Зазвичай у червні тут на 12 градусів нижче.
Потерпають навіть ті країни, які звикли до палкого літа. Там нині - пересихають річки. І вирують лісові пожежі.
Цей червень став третім найгарячішим місяцем в історії спостережень.
Температура перевищила середні показники за період з 1991-го по 2020-й рік на нуль цілих три десяті градуса за Цельсієм. Про це свідчать дані програми моніторингу атмосфери Землі "Коперник". З першого погляду, значення не високе. Але його наслідки відчувають жителі усіх континентів. Особливо Європа.
-Аномальна спека, я б це так назвав. Ми приїхали з півдня, з Монпельє, і температура там приблизно така ж. Але насправді на півдні вона відчувається приємніше, ніж тут. Ми наче у пічці, це шок.
На цих сільхоз угіддях усього в годині їзди від Берліна - пожинають плоди засухи в прямому і переносному сенсі. Ріпак дозрів надто рано і його менше ніж зазвичай, - жаліються фермери. Та прогнозують: цього року врожай буде на 20 відсотків менший за минулорічний.
Хеннінг Кріст, агроекономіст, керівник відділу рослинництва німецької агрокомпанії:
В результаті посухи стебла стають тоншими та вищими. І це при тому, що ми майже не використовуємо регулятори росту. А щодо зерна - воно і так не надто велике, його вага на гектолітр не дуже висока. Погіршується і якість зерна: в ньому недостатньо білка і він не підходить для випічки хліба.
Під палючим каталонським сонцем свої угіддя оглядає Хуан Відаль. Температура повітря тут піднімається до 45-ти градусів за Цельсієм. Чоловік засіяв свої землі пшеницею та ячменем. Та через спеку з одного гектару матиме максимум 2 тонни зерна, замість 4-х.
Хуан Відаль – фермер:
Ось нормальний колосок. З великими зернами всередині. А це цей колос - не встояв перед посухою і спекою. Він пустий. Абсолютно пустий.
Підраховуючи втрати, Хуан звернув увагу на те, що якість зерна відрізняється на різних ділянках поля. Подекуди серед пустих колосків можна знайти й наповнені зерном. Це означає, що рослина пристосувалася до умов довкілля.
Адаптацію зернових культур до високих температур вивчають науковці по всьому світу. Вони в пошуках ідеального сорту, який не лише переживе посуху, а й матиме достатньо калорій, щоб нагодувати і людей, і тварин.
У лабораторії Вагенінгенського університету - випробовують зернові на міцність. Кожен саджанець поводиться по-різному, залежно від його віку.
Вільма ван Ессе - біолог, дослідниця Вагенінгенського університету в Нідерландах:
Якщо спека настала на ранній стадії розвитку, то паросток дає менше пагонів. Якщо екстремальні температури виникають пізніше, це може призвести до утворення меншої кількості насіння.
Стійкість рослини залежить від здоров'я й міці коріння. У таких культурах як ячмінь - воно без поливу слабке. Поодинокі випадки, коли рослина пристосувалася, все ж трапляються. Їхні кореневі системи цікавлять дослідників найбільше.
Віола Віллемсен - доцент кафедри біології розвитку рослин Вагенінгенського університету в Нідерландах:
Ці варіанти зібрані по всьому світу, на різних висотах, у різних кліматичних умовах і при різних температурах. І ми дивимося на ці кореневі системи в різних умовах - з водою і без води - і бачимо, яка з них поводиться найкраще.
Генетичні ознаки таких рослин можуть стати ключем для виведення стійких сортів у майбутньому. Але на це підуть роки, якщо не десятиліття. І це не буде суперсорт, на який сподівається людство.
Віола Віллемсен - доцент кафедри біології розвитку рослин Вагенінгенського університету в Нідерландах:
Кліматично стійкі культури - це реальність? Хороше питання, адже, якщо вони протистоять посухам, чи встоять вони перед повінню, а перед спекою? Навряд. Отож винайти сорт, який може впоратися з кожною погодною примхою, напевно, неможливо.
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