Дуейн Джонсон представив на "Комік-Коні" новий трейлер "Чорного Адама" (відео) [ Редагувати ]
Актор Дуейн "Скеля" Джонсон представив новий трейлер фільму "Чорний Адам" (Black Adam) на фестивалі "Комік-Кон". Про це повідомляє Variety.
Джонсон урочисто увійшов до зали "Комік-Кон" у Сан-Дієго, піднявшись на сцену в своєму повному костюмі Чорного Адама. Коли він з'явився, на екрані за ним з'явилися блискавки, а по підлозі пішов дим. Глядачам роздали шнурки з блискавками, які яскраво засвітилися у темній залі.
Також актор представив новий трейлер своєї пригоди як супергерой у рамках презентації Warner Bros.
У червні вийшов перший трейлер фільму "Чорний Адам" про темношкірого супергероя. Фільм буде спін-офом стрічки "Шазам!", в основу сюжету лягли події, що ґрунтуються на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Події стрічки розгортаються в одному всесвіті з Бетменом, Суперменом, Шазамом і Чудо-жінкою.
Нагадаємо, що в серпні 2019 року Дуейн Джонсон таємно одружився.
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