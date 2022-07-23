Актор Дуейн "Скеля" Джонсон представив новий трейлер фільму "Чорний Адам" (Black Adam) на фестивалі "Комік-Кон". Про це повідомляє Variety.

Джонсон урочисто увійшов до зали "Комік-Кон" у Сан-Дієго, піднявшись на сцену в своєму повному костюмі Чорного Адама. Коли він з'явився, на екрані за ним з'явилися блискавки, а по підлозі пішов дим. Глядачам роздали шнурки з блискавками, які яскраво засвітилися у темній залі.

Також актор представив новий трейлер своєї пригоди як супергерой у рамках презентації Warner Bros.

У червні вийшов перший трейлер фільму "Чорний Адам" про темношкірого супергероя. Фільм буде спін-офом стрічки "Шазам!", в основу сюжету лягли події, що ґрунтуються на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Події стрічки розгортаються в одному всесвіті з Бетменом, Суперменом, Шазамом і Чудо-жінкою.

Нагадаємо, що в серпні 2019 року Дуейн Джонсон таємно одружився.