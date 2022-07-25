На трасі між Мелітополем й Бердянськом російські військові переїхали автомобіль з трьома людьми, серед них була дитина.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Відомо, що всі люди, що перебували в автомобілі, загинули на місці.

"Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми. Двоє дорослих та дитина загинули на місці", – йдеться в повідомленні.