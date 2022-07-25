Зеленський підвищив Буданова і перевів екс-командувача ССО до СБУ [ Редагувати ]
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов очолить також комітет з питань розвідки при президенті України. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати й Комітет з питань розвідки при Президентові України.
Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко.
А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
Нагадаємо, що 19 липня президент Володимир Зеленський змінив начальників СБУ в шести областях.
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