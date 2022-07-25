"Це просто дрібниця. Це ні про що": Зеленський пояснив конфлікт з Генштабом

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає жодних непорозумінь, а заборона на переміщення військовозобов’язаних - "дрібна помилка", у порівнянні з єдністю проти Росії. Таку заяву глава держави зробив, відповідаючи на питання журналістів