Які міста найбільше страждатимуть від окупантів: відповідь екстрасенса [ Редагувати ]
Екстрасенс Макс Гордєєв в програмі "Слава+" розповів про те, які міста є головною ціллю окупантів наразі.
Бункерний дід (путін) наказав своїй армії забрати Харків, Одесу і Миколаїв. Зараз найсприятливіший період для того, аби це зробити. Тому в серпні вони однозначно намагатимуться це зробити. Будуть і агресія, і напади.
Він додав, що українські військові зможуть дати гідну відсіч загарбникам, і в результаті у цих містах все буде добре.
Ще раз кажу: вони намагаються, але вони не вміють воювати. І дякувати Богові, що ця "велика армія" не вміє воювати.
по темі
Відомий провидець Арман Цибульський відповів, чого очікувати українцям надалі від війни
Астролог Наталія Власенко склала прогноз для Харкова і визначила, що чекає на це українське місто вже найближчим часом
Екстрасенс Макс Гордєєв зробив розклад на картах Таро і визначив українське місто, яке незабаром може бути окуповане
Астролог зазначила, що саме в цей проміжок часу може постраждати Київ
В період з 18 по 24 липня у Сонця і Меркурія буде конфлікт з Плутоном, завданням якого є руйнування і знищення