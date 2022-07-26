Екстрасенс Макс Гордєєв в програмі "Слава+" розповів про те, які міста є головною ціллю окупантів наразі.

Бункерний дід (путін) наказав своїй армії забрати Харків, Одесу і Миколаїв. Зараз найсприятливіший період для того, аби це зробити. Тому в серпні вони однозначно намагатимуться це зробити. Будуть і агресія, і напади.

Він додав, що українські військові зможуть дати гідну відсіч загарбникам, і в результаті у цих містах все буде добре.