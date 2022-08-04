Депутат Херсонської облради Сергія Хланя розповів про те, що слова російських окупантів, що вони нібито "відремонтували" Антонівський міст у Херсонській області є фейком. Про це він повідомив у Facebook.

Насправді вони просто закладають місця ударів дорожніми плитами.

Те, що росіяни повністю відремонтували Антонівський міст не відповідає дійсності. Так, проїзд легкового транспорту можливий, але не тяжкої військової техніки.

Він пояснив, що хоч окупанти та стверджують, що нібито "мостом займаються ті, хто робив Кримський, і технологія відома, і ніби проєкти є", то на практиці - вони просто поклали на дірки дорожні плити і на цьому все.