Українці масово запасаються дровами: на Буковині попит зріс в рази [ Редагувати ]
Дров'яна лихоманка. Українці масово запасаються дровами. На Буковині попит зріс в рази. Купують деревину навіть ті, хто раніше не купував. Бо розуміють, цьогорічний опалювальний сезон буде не з легких. І холодну зиму треба пережити.
Ольга Лучек поїхала до лісництва і поцікавилася скільки ж коштують цьогоріч дров'яні запаси? І чи вистачить їх всім?
Доброго дня. - Добрий день. - Хотів би виписати дрова. Бажано твердої породи.
Віталій живе у селі Снячів, що неподалік Чернівців. Свою хату опалює дровами. Нині прийшов до Кучурівського лісництва, аби виписати букових чи дубових. Каже: саме від них багато тепла. Через тиждень-два має вже отримати, а далі - попиляти, поколоти, поскладати.
Віталій, житель с. Снячів:
Ну я як зазвичай виписую 7 кубів, тобто це 10 складометрів, машина дров. Плюс-мінус з урахуванням того, що у мене є залишок з минулого року, то мені на опалювальний сезон якраз хватає. Заплатив 7 тисяч 308 гривень. Дрова - це є дрова, в любий час розпалив котел і в хаті тепло.
Та щоб грітися, доведеться спустошити кишені. Дрова у порівнянні з минулим роком - здорожчали.
Віталій, житель с. Снячів:
На кубометрі в районі ста гривень.
Та півдвищена ціна не зменшила попит. На Буковині вже виписали більше 31 тисячі кубометрів - звітують лісівники. І додають - у них дров завжди багато замовляли, бо ж значна частина сіл в області - негазифіковані. А зараз дров'яна лихоманка вразила навіть тих, хто їх ніколи не купував. Процедуру ж оформлення - спростили.
Мар'яна Нагірняк, начальниця виробничого відділу Чернівецького лісгоспу:
Якщо раніше людям потрібно було їхати до центральної контори лісгоспу у Чернівці, це можливо було і 100 км, то на сьогодні люди мали можливість у найближчому лісництві.
Віталій, житель с. Снячів:
Там виписував і цілий район, треба було і в чергах постояти, більше часу чекати, коли буде можливість їх взяти чи виписати.
Але не все так гладко - об'єм замовлення обмежили.
Руслан Мацко, лісничий Кучурівського лісництва:
15 метрів кубічних на людину. Ми виписали людям, реалізували 3200 метрів кубічних дров, на відсотків думаю 10-15 більше за попередній період такий же минулого року. Є у нас ціни згідно прейскуранту, 924 грн - франколіс, 1044 грн - верхній склад.
Дмитро свої 15 кубометрів - вже купив і привіз. Ось вони просихають на подвір'ї. Чоловік каже, цього має вистачити.
Дмитро, житель села Снячів:
Так, шоби хватило, з запасом. Забрав власним транспортом. Зараз горюче дороге. Потом циркуляркою попиляю.
Дмитро кошти на дрова збирав ще з минулої зими. Тож нині в його обійсті поповнюється колода за колодою. Чоловік радить не зволікати із заготівлею дров на зиму, адже опалювальний сезон не за горами, а деревині потрібно ще добре просохнути.
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