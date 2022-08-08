Німеччина готова надати нам системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк. Німецькі зенітно-ракетні комплекси здатні захистити українські мегаполіси від російських ракет та літаків. Вони мобільні й маневрені. Гарантують 100-відсоткове влучання у ціль. Ракету класу "повітря - повітря" перетворюють на зенітний снаряд.

А от найбільший спальний район Харкова, Північну Салтівку, яку росіяни нещадно розстрілюють з усього озброєння, вже охрестили районом-примарою. Його порівнюють із Прип'яттю. Далі наш наступний матеріал, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення.

Ці кадри - немов із фільму жахів. В обгорілих руїнах не одразу впізнати житлові будинки, в яких ще кілька місяців тому кипіло життя.

Жили на девятом этаже. У нас не сгорела квартира. 9-й и 8-й не сгорели. Там кое-что еще есть.

Це Північна Салтівка. Спальний район. Один із наймолодших у Харкові. Його почали забудовувати лише у 80-х роках минулого століття. Тут самі лише житлові багатоповерхівки та поліклініки, дитсадки та школи. Є два торговельні центри, тепер уже зруйновані. Воєнних об'єктів - жодного! Втім із перших же днів повномасштабного наступу росії цей житловий масив став для ворога немов стратегічною ціллю номер один. Ворожі бомби та ракети летять сюди мало не щодня.

Звідси - рукою подати до кільцевої дороги, з якої російські загарбники ще на початку повномасштабного наступу на Україну намагалися прорватися до міста.

Іван - військовослужбовець Збройних сил України:

Там був самий перший прорив, коли почалась війна в Харкові. На Північній Салтівці було дуже гаряче. Навіть в порівнянні з 15-им роком, коли я був в Авдіївці - там ми бачили все, крім авіації, тоді авіація ні нами, ні ворогом не застосовувалась. А на Північній Салтівці була авіація, постійно 24/7 нас крили всім, чим тільки можна - РСЗО, авіація заходила.

У березні ворожі війська підійшли впритул до міста. А тому Північна Салтівка на початку повномасштабного вторгнення стала щитом для всього Харкова, прийнявши на себе найболючіші удари з усієї можливої зброї, що є у рашистів.

Олександр - військовослужбовець ЗСУ:

Спочатку гадали - це були гради, це урагани, це просто міномети. А бувало таке, що вночі прилітало - й навіть ніхто не розумів, що це було. Дистанційне мінування, і з квадрокоптерів збрасували прям на поверхівки різного типу гранати, лиш би покалічили.

Наші захисники ні на крок не підпускають ворога до Північної Салтівки. А тому російські загарбники, немов за методичками нацистів Другої світової війни, просто знищують цей спальний район.

Андрій Парамонов – історик:

Знищується інфраструктура нашого міста взагалі. Це методично повинна якась кількість ракет чи снарядів повинна полетіти в Харків. Є якийсь план, який вони як послідовники радянської історії, як сучасні нацисти - вони роблять план. Як колись вермахт обстрілював Ленінград під час блокади, так само роблять сучасні нацисти російські.

Історик наголошує - Північної Салтівки немає в жодному екскурсійному маршруті. Тут не знайти визначних пам'яток чи історичних будівель. Та навряд чи російських терористів зупинила б наявність архітектурних споруд чи навіть церков. Не зупинив же той факт, що в будинках, по яких вони нещадно б'ють своїми ракетами, жили десятки тисяч людей! Нацисти нашого часу - від самого початку наступу й донині - взагалі не надто переймаються щодо влучності свого вогню.

Іван - військовослужбовець ЗСУ:

Вони працюють хаотично - набрасують, набрасують. Навіть тоді, коли ми були на Північній Салтівці, було таке враження, що вони самі собі поставили завдання, щоб пошвидше відпрацювати БК і піти з тієї точки, де вони знаходились. Тому вони хаотично бросали по полям, домам, гаражам, а не вели прицільний вогонь по ворогу, як те повинно бути. Єдина їхня перевага в том, шо їх багато.

Але чому саме Північна Салтівка стала кісткою в горлі для рашистів? Воєнний експерт Олег Жданов пояснює - своїми неприцільними, шквальними обстрілами величезного спального району - противник намагається залякати харків'ян. Посіяти паніку й страх, змусити людей тиснути на владу, вимагаючи миру та якнайшвидших переговорів - нехай навіть на умовах росії.

Олег Жданов - воєнний експерт:

рф використовує будь-який спосіб, щоб впливати на ситуацію в Україні. В тому числі - знищення цивільної інфраструктури і цивільних громадян - це одна із задач, яку ставить військове керівництво росії перед своїми збройними силами рф. Вони ідуть за принципом "чим більше вб'єм - тим скоріше Україна підпише капітуляцію".

І на мить може скластися враження, що тактика рашистів - спрацювала. Життя у Північній Салтівці - немов завмерло. Людей тут майже не залишилося. Але… Зламати харків'ян у загарбників не вийшло! Вдалося хіба що посіяти ненависть у російськомовному Харкові до всього російського. Йти на поступки чи прогинатися перед загарбниками жителі міста точно не згодні!

Ігор Терехов, міський голова Харкова:

То, что сегодня творит здесь российский агрессор, - это планомерное запугивание города Харькова, харьковчан. Абсолютно точно - ничего у них не получится. Дух харьковский никогда им не сломать. Обстреливать жилые районы, садики, магазины - это особый цинізм.

Після нашої перемоги харків'яни готові хоч і з нуля відбудовувати понівечену Північну Салтівку. Комунальники там уже лагодять пошкоджені мережі. А чорні діри вікон у квартирах людей, які й досі залишаються в будинках спального району, - допомагають закрити волонтери.

Максим Милованов, волонтер:

Ну вот, считай, вот сейчас листов у нас сколько тут осталось. Пять листов, вот их к вечеру уже не будет. Ну вот квартиры 3,4,5 точно сделаем.

Та поки що росіяни немов не помічають того, що навіть колись лояльних до них українців вони вже перетворили на запеклих ворогів. Усі свої помилки, а насправді воєнні злочини, рашистські недоумки намагаються видавати за перемоги. Днями вигадали, що в Харкові їм вдалося знищити "Хаймарс"… на другому поверсі офісної будівлі! Куди навіть за великого бажання підняти величезну реактивну систему залпового вогню - неможливо.