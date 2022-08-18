Росія стягує ракетні комплекси на територію білорусі [ Редагувати ]
Росія стягує ракетні комплекси на територію білорусі. В Збройних силах не виключають, що загарбники можуть влаштувати масований ракетний обстріл українських міст на День Незалежності - 24 серпня.
Як готуються до таких "привітань" наші військові? Про це - в матеріалі Катерини Кравець.
Десятки зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 - із комплектами до понад півсотні ракет. Вже майже тиждень білорусь накопичує військову техніку на своїй території. Дані з супутника - на аеродромі "Зябровка" у Гомельській області - наводить моніторингова група "Беларускі Гаюн". Процес триває навіть попри тамтешні вибухи минулого тижня.
Військові аналітики одразу заговорили про підготовку до нового масованого ракетного удару по території України - з боку білорусі. Напередодні ці чутки прокоментував речник Повітряних сил Збройних Сил України.
Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних Сил України:
Збройні сили України постійно спостерігають переміщення військ. Так само і перевезення боєкомплектів, як ракет "Іскандер", так і інших. Це відбувається не сьогодні й не вчора, це відбувається завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один з аеродромів у білорусі, зрозуміло, що він перевозить там озброєння. Є певні дані розвідки та навіть у відкритих джерелах. Є інформація, що власне противник нарощує свої сили на білоруській території. Це зокрема іде і політична складова - тобто загрожувати Заходу на західних кордонах цієї держави, а також - погрожувати Україні.
В Повітряних силах ЗСУ припускають, що таким чином путін з лукашенком збираються "привітати" Україну з річницею незалежності. Та вкотре закликають українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних Сил України:
Зрозуміло, що є певна загроза. Вона була завжди - нагадаю, що територію білорусі росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії, завдавала ударів звідти різним ракетним озброєнням, як літаки вилітали звідти, так і "Іскандери", "Точка-У". Тому треба безумовно готуватися. У нас скоро велике національне свято - День незалежності України. Зрозуміло, що противник використовує такі дати для таких "вітань" в лапках, тому ми мусимо бути готовими до цього, не нехтувати, зрозуміло жодними сигналами, які подаються - повітряних тривог. Але разом з цим небезпека є кожного дня, тому мусимо розуміти, що загроза нікуди не минула, хоч і є певне затишшя у тих кілька три-чотири дні.
Раніше у вітчизняному Генштабі заявили, що напередодні Дня Незалежності України росія може влаштувати провокацію із загибеллю іноземців на білорусько-українському кордоні. Усе аби демонізувати українську армію та втягнути білорусь - вже офіційно - у військові дії. За даними Генштабу, майже 13 тисяч білорусів погодилися воювати проти України. Переважно - через гроші.
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