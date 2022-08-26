Втрати окупантів різко зросли: ворогові знадобляться ще 400 пакетів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські бійці за добу ліквідували ще 400 окупантів. Всього росія з початку повномасштабної війни вже втратила близько 46 250 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника 26.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 46250 (+400) осіб ліквідовано,
- танків - 1936 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 4251 (+6) од,
- артилерійських систем - 1040 (+3) од,
- РСЗВ - 272 (+0) од,
- засоби ППО - 148 (+0) од,
- літаків - 234 (+0) од,
- гелікоптерів - 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 834 (+6),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- Кораблі / катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2) од,
- спеціальна техніка - 99 (+0).
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