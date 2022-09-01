"Учні теж захищають Україну": Коля Сєрга з передової звернувся до школярів [ Редагувати ]
1 вересня в Україні розпочався навчальний рік, Діти пішли до школи. Проте через війну частина дітей вимушена займатись онлайн, а деякі і взагалі мають навчатись на окупованих територіях. Український телеведучий, та соліст Коля Сєрга, який зараз знаходиться на передовій, звернувся до школярів, аби дати їм настанову на навчальний рік.
За його словами учні теж захищають Україну, першою чергою, коли отримують нові знання. Саме так вони рятують країну від дурості та невігластва. Якщо зброя військового – автомат, то учня – підручник.
Сьогодні дуже важливий день, сьогодні ти йдеш до школи, і ти береш на себе оборону нашої країни від дурості та невігластва. Ми - військові, ти - учень, наш інструмент - це автомат, Байрактар, Хаймарс, твій інструмент - це підручник, зошит і ручка. Ми виборюємо нашу незалежність на полі бою, ти виборюєш нашу незалежність, коли вчишся і розвиваєшся. Саме ти - майбутнє нашої Батьківщини, від тебе залежить, якою вона буде.
Співак також розповів, що робити учням, які нині перебувають на тимчасово окупованих росією територіях. Він зазначив, краще "вивчати те, що дають, але пам'ятати, що ти – українець".
Сьогодні ми усі працюємо разом, пліч-о-пліч, бо ми велика родина. Де б ти зараз не був, вчися. Якщо у вільній частині України – поглиблено вивчай українську культуру, мову, традиції. У тебе зараз є така можливість і така розкіш. Ніщо так не збагачує людину, як зв'язок із корінням. Якщо ти на тимчасово окупованій українській землі, будь партизаном знань. Вивчай все, що дають, але пам'ятай, що ти - українець. І нехай це знання буде твоїм оберегом від спроби тебе обманути й підкорити. Якщо ти навчаєшся за кордоном, думай про те, які знання ти зможеш привезти потім додому, до України. Ми переможемо лише разом.
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