"Спів братів": знакові події для нації крізь музику [ Редагувати ]
Пісні про згорілу москву, Чорнобаївку, повітряну тривогу в Криму та боротьбу українських міст-героїв. Черкаський гурт - "Спів братів" - з початку повномасштабного вторгнення - за допомогою музики - розповідає про знакові для нашої нації події. Четверо братів нині беруть участь у благодійних концертах на підтримку ЗСУ, а їхні кліпи в мережі - збирають мільйони переглядів.
москва згоріла і втонула, москва пішла на корм акулам.
Ця пісня про затонулий крейсер загарбників зібрала на ютубі вже понад три мільйони переглядів. А знімали кліп просто у студії гурту, витративши гроші лише на кольоровий папір для аплікацій у відео.
Кліп "москва", який в нас поки рекордсмен був знятий отут, це наш один з улюблених світових сценаріїв, отут ставимо світло, все решта підсвічується і не ясно що це студія.
Гурт "Спів братів" існує вже понад десять років. Спершу професійно музикою займався лише старший із родини Дмитро, та змінилось усе після випадкової фотографії.
Леонтій Осичнюк, учасник гурту "Спів братів":
Ми всі вчотирьох були й хтось нас сфотографував разом, Діма каже - хлорці, фотографія виглядає класно, могли б бути класним гуртом.
Брати отримали музичну освіту, брали участь у різних телешоу, а після повномасштабного вторгнення рашистів почали писати про те, що хвилювало усіх українців.
Дмитро Осичнюк, учасник гурту "Спів братів":
Ми не могли писати на якісь довільні теми, ми почали писати тільки про те, як наші гасять москалів, а потім військові, які кажуть, що москва у них стройова пісня і вони вмикають на передовій її так голосно, що її чують окупанти. Ми розуміємо, що, мабуть, нам вдалось таки зробити якусь хорошу роботу.
Так з'явились музичні історії про затонулий крейсер.
Одна москва пішла на дно і друга піде заодно.
…Чорнобаївку…
Ти прилітай і мертвим сном засипай, вам Чорнобаївка співає бай-бай.
… Харків…
"рускій мір" в топку, світ не для твоїх ідей.
Нині черкаський квартет родичів запрошують на концерти в підтримку військових. І саме їх реакція, кажуть музиканти, безцінна.
Антоній Осичнюк, учасник гурту "Спів братів":
Хлопці, які пройшли війну, вони сумні, задумливі, на початку концерту вони сидять і дивляться, а потім наче прокидаються, починають плескати й під кінець наче танцюють.
А от випадкові перехожі емоцій не стримують одразу ж.
Улюблена пісня є? - москва пішла на корм акулам. Блін, ще раз пожму вам руку, ви молодці, хлопці. - Самі з Черкас? - Да.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення хлопці записали більше десятка пісень і готують прем'єри нових.
Артемій Осичнюк, учасник гурту "Спів братів":
Це настільки важливо, щоб країна не забувала, що іде війна, щоб люди тримались разом. Думаю для стану країни це критично.
Та найголовніше, вважають музиканти, що своїми піснями вони допомагають людям не втрачати віру у якнайшвидшу перемогу України.
Все почалось з Криму, Кримом закінчиться. Все почалось з Криму, Кримом закінчиться.
по темі
Україна зараз - на підйомі патріотичного мистецтва. Створювати пісні беруться навіть ті, хто ніколи цього не робив! Наш наступний сюжет - про сучасну народну творчість, яка, можливо, не має мільйонів переглядів в Інтернеті, але точно здатна лікувати душу.
З чорним, як українська земля, зернятком, що обов'язково проросте. Бо українці й далі будуть відроджуватися, скільки б їх не намагалися знищити.
Протитанкові їжаки. Вони зараз скрізь - на великих трасах і на під'їздах до міст і сіл, на тротуарах і проїжджій частині. Вони - символ часу. Нагадування всім українцям про війну.
Зараз Азат з родиною втретє починає життя - у Запоріжжі. Нині йому треба вилікувати травмовану ногу та вибиті зуби. Та вже тепер чоловік думає, чим може бути корисний людям, які втекли з-під окупації.
Сину Жанни - лише двадцять чотири роки! Він із полку "Азов". Звістку від дитини жінка отримувала востаннє аж на початку літа, далі - нестерпна тиша. Саме тому всі вони - сьогодні тут. І хочуть, аби їхні заклики та молитви почув весь цивілізований світ!
Життя з нуля починають нині й тисячі переселенців. Більшість знаходять прихисток на Буковині. Наша наступна історія - про багатодітну родину з Запорізької області. Мати з вісьмома дітьми пів року провела в окупації й лише зараз змогла вирватись з пекла.