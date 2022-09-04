Гурт "Спів братів" існує вже понад десять років

Пісні про згорілу москву, Чорнобаївку, повітряну тривогу в Криму та боротьбу українських міст-героїв. Черкаський гурт - "Спів братів" - з початку повномасштабного вторгнення - за допомогою музики - розповідає про знакові для нашої нації події. Четверо братів нині беруть участь у благодійних концертах на підтримку ЗСУ, а їхні кліпи в мережі - збирають мільйони переглядів.

москва згоріла і втонула, москва пішла на корм акулам.

Ця пісня про затонулий крейсер загарбників зібрала на ютубі вже понад три мільйони переглядів. А знімали кліп просто у студії гурту, витративши гроші лише на кольоровий папір для аплікацій у відео.

Кліп "москва", який в нас поки рекордсмен був знятий отут, це наш один з улюблених світових сценаріїв, отут ставимо світло, все решта підсвічується і не ясно що це студія.

Гурт "Спів братів" існує вже понад десять років. Спершу професійно музикою займався лише старший із родини Дмитро, та змінилось усе після випадкової фотографії.

Леонтій Осичнюк, учасник гурту "Спів братів":

Ми всі вчотирьох були й хтось нас сфотографував разом, Діма каже - хлорці, фотографія виглядає класно, могли б бути класним гуртом.

Брати отримали музичну освіту, брали участь у різних телешоу, а після повномасштабного вторгнення рашистів почали писати про те, що хвилювало усіх українців.

Дмитро Осичнюк, учасник гурту "Спів братів":

Ми не могли писати на якісь довільні теми, ми почали писати тільки про те, як наші гасять москалів, а потім військові, які кажуть, що москва у них стройова пісня і вони вмикають на передовій її так голосно, що її чують окупанти. Ми розуміємо, що, мабуть, нам вдалось таки зробити якусь хорошу роботу.

Так з'явились музичні історії про затонулий крейсер.

Одна москва пішла на дно і друга піде заодно.

…Чорнобаївку…

Ти прилітай і мертвим сном засипай, вам Чорнобаївка співає бай-бай.

… Харків…

"рускій мір" в топку, світ не для твоїх ідей.

Нині черкаський квартет родичів запрошують на концерти в підтримку військових. І саме їх реакція, кажуть музиканти, безцінна.

Антоній Осичнюк, учасник гурту "Спів братів":

Хлопці, які пройшли війну, вони сумні, задумливі, на початку концерту вони сидять і дивляться, а потім наче прокидаються, починають плескати й під кінець наче танцюють.

А от випадкові перехожі емоцій не стримують одразу ж.

Улюблена пісня є? - москва пішла на корм акулам. Блін, ще раз пожму вам руку, ви молодці, хлопці. - Самі з Черкас? - Да.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення хлопці записали більше десятка пісень і готують прем'єри нових.

Артемій Осичнюк, учасник гурту "Спів братів":

Це настільки важливо, щоб країна не забувала, що іде війна, щоб люди тримались разом. Думаю для стану країни це критично.

Та найголовніше, вважають музиканти, що своїми піснями вони допомагають людям не втрачати віру у якнайшвидшу перемогу України.