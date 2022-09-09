Зеленський зустрівся з головою компанії "Байкар": про що говорили [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою компанії "Байкар" Халуком Байрактаром, в ході якої обговорили деталі будівництва нового заводу в Україні і ряд спільних проектів.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
"Тема номер один нашої зустрічі з генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром – подальша співпраця з метою посилення обороноздатності української армії", - підкреслив Зеленський.
Він також зазначив, що в ході діалогу обговорювалися деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні і виробництво нової продукції з використанням українських компонентів. Крім того, Володимир Зеленський вручив Халуку Байрактару орден "За заслуги" I ступеня.
по темі
Хакери зламали телебачення в Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського
У п'ятницю, 9 вересня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов отримав важливе доручення від президента України
Він зустрівся із Володимиром Зеленським, побував у дитячій лікарні Охматдит. А ще познайомився із найвідомішим у світі сапером - Патроном.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення міста Балаклія Харківської області від російських окупантів. Глава держави опублікував відео, на якому українські воїни доповідають, що Балаклія повністю звільнена від загарбників
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети II
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники засідання розглянули активні дії сил оборони зі звільнення територій України, тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також визначили подальші оперативні завдання