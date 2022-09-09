Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою компанії "Байкар" Халуком Байрактаром, в ході якої обговорили деталі будівництва нового заводу в Україні і ряд спільних проектів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Тема номер один нашої зустрічі з генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром – подальша співпраця з метою посилення обороноздатності української армії", - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що в ході діалогу обговорювалися деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні і виробництво нової продукції з використанням українських компонентів. Крім того, Володимир Зеленський вручив Халуку Байрактару орден "За заслуги" I ступеня.