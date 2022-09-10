Карта війни в Україні: що відбувається 10 вересня [ Редагувати ]
Збройні сили України продовжують контратакувати ворога на Харківському напрямку. Про це повідомляє Deepstatemap.
Армія рф почала глобальний відступ.
Вчора українські війська змогли взяти під контроль населений пункт Борівське (Харківська область). Таким чином, ЗСУ змогли розширити сіру зону біля Шевченкового.
При цьому вже вранці українські бійці звільнили правобережну частину міста Куп'янськ. Армія окупантів почала глобальний відступ.
Тим часом на Південному фронті особливих змін немає. Вчора бійцям ЗСУ вдалося звільнити Благодатівку (Херсонська область). Згідно з даними порталу, бої зараз можуть йти за населеним пунктом Сухий Ставок - в районі Костромки.
по темі
За минулу добу, 5 вересня, українські військові ліквідували ще 350 окупантів і вертоліт
У Херсоні Повітряні сили ЗСУ вдарили по російських засобах ППО
Станом на суботу, 10 вересня, Балаклія Харківської області звільнена від російських окупантів
Лише за три дні сили ЗСУ ліквідували повітряних цілей армії росії 157,5 млн доларів
ЗСУ захопили голову окупаційної адміністрації села Іванівка Харківської області